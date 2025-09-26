Niță a apărat meci de meci la Damac, în precedentul sezon, însă contractul său cu gruparea saudită nu a fost prelungit. Ajuns la 38 de ani, goalkeeper-ul bucureștean nu se gândește la retragerea și așteaptă o nouă provocare în carieră.

Florin Niță nu se gândește la revenirea în România: "Vreau să plec afară"



În ultima perioadă, Florin Niță se pregătește individual în București și așteaptă un nou contract. Fostul internațional Florin Prunea spune că s-a întâlnit cu Niță, care i-a transmis că exclude o revenire în România.



"M-am întâlnit cu Florin Niță. Se pregătește și își caută echipă. Mi-a zis: 'Nea Florine, am avut ceva din România, dar totuși vreau să plec afară'. M-am uitat și eu puțin la antrenamentul lui: e panteră!", a spus Florin Prunea, la Iamsport Live.

Niță a jucat ultima oară în România la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.

Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.

