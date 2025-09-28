Deși a lăudat echipa lui Costel Gâlcă pentru cele trei puncte, tehnicianul a fost profund iritat de un aspect al partidei de la Ploiești, pe care l-a criticat în termeni duri.



Terenul, făcut praf de Șumudică

Fostul antrenor din Giulești a tunat la adresa gazonului de pe stadionul "Ilie Oană", considerându-l principalul vinovat pentru calitatea foarte slabă a jocului.



"Cel mai slab meci pe care l-am văzut sezonul ăsta, din punct de vedere al calităţii. Au şi circumstanţe: terenul a fost execrabil", a zis Șumudică, potrivit Fanatik.



Acesta a continuat tirul: "Nu se poate să construieşti un stadion aşa frumos, să ai o bază de suporteri în spate, şi tu, de atâţia ani, să joci pe acest gazon. În momentul în care calci pe un gazon bun, creşte şi calitatea jocului. Când e numai nisip pe teren e greu să te exprimi".



În ciuda spectacolului modest, Șumudică a ținut să-i felicite pe rapidiști. "Pe mine puţin mă interesează ceea ce joacă Rapid. Au plecat cu cele trei puncte şi asta este cel mai important. Bravo lui Gâlcă şi bravo tuturor care sunt acolo", a transmis tehnicianul, care a concluzionat că a fost "un meci execrabil, eu n-am văzut nicio ocazie de gol, dar cu un plus pentru Rapid".



Victoria din "Primvs Derby", obținută grație golului marcat de Pașcanu în minutul 24, a urcat-o pe Rapid pe poziția a doua în Superliga, cu 22 de puncte.

