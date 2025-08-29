Ianis Hagi, Florin Niță, Denis Alibec, OUT de la națională! Intră Borza, Baiaram, Munteanu și Dobre

România va disputa două meciuri: cu Canada (amical, 5 septembrie, ora 21:00, Arena Națională) și Cipru (preliminarii CM 2026, 9 septembrie, ora 21:45, Nicosia).



De pe lista anunțată de Mircea Lucescu lipsesc Ianis Hagi și Florin Niță, doi dintre jucătorii importanți ai naționalei din ultimii ani, dar care nu au echipă de club în prezent.



Campioana FCSB dă nu mai puțin de 7 jucători. În lotul lui Mircea Lucescu se mai regăsesc jucători care își pot face debutul la această acțiune: portarul Răzvan Sava, fundașul Andrei Borza sau extrema Ștefan Baiaram.

La capitolul atacanților, de pe lista naționalei nu mai face parte Denis Alibec, care traversează o formă slabă la FCSB. În schimb, Louis Munteanu este convocat. De asemenea, rapidistul Alex Dobre revine după doi ani și jumătate la prima reprezentativă.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți