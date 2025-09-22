Giuleștenii au condus cu 1-0, după un gol marcat de Alex Dobre în minutul 59, dar sibienii au reușit să răstoarne rezultatul după o reușită senzațională a lui Sergiu Buș (minutul 78) și un gol în prelungiri al lui Aurelian Chițu (minutul 90+3).

Marius Șumudică a criticat dur discursul lui Costel Gâlcă

Marius Șumudică a urmărit meciul pierdut de Rapid în fața lui Hermannstadt, dar și declarațiile făcute de Costel Gâlcă la finalul jocului, în care antrenorul giuleștenilor și-a criticat dur jucătorii.

Gâlcă le-a reproșat elevilor săi faptul că nu au aplicat în timpul jocului nimic din ce au lucrat o săptămână întreagă la antrenamente. Marius Șumudică a criticat discursul antrenorului, însă nu pentru ideile transmise, ci pentru modul alambicat prin care a făcut-o, care l-a făcut pe fostul antrenor de la Rapid să nu înțeleagă mare lucru.

”Nu am cum să înțeleg că nu termină o frază. Nu înțeleg ce vrea să spună. Fără să jignesc. Nu înțeleg ce vrea să spună. Începe o idee, după care trece la altceva. Nu înțeleg ce vrea să spună. Am rămas blocat când spunea la interviu că în prima repriză… Începea o idee, spunea că le-a explicat ceva, că s-a întâmplat ceva, după care nu ajungea la finalul acelei fraze ca să înțeleg exact ce vrea să spună.

Cu tot respectul pentru Costel. Din punctul meu de vedere a făcut o treabă bună la Rapid până în momentul de față. Îl respect și îmi doresc din suflet, ca rapidist, ca ei să performeze anul ăsta. Chiar dacă eu am fost antrenorul din sezonul precedent și tot timpul se fac paralele.

Dar eu îmi doresc ca ei să performeze. Dar cred că Costel, la fel cum a zis și Măldă, e un tip echilibrat, un tip care ține foarte mult în el. El l-am văzut răbufnind, dar nu am înțeles ce vrea să spună. Probabil n-a vrut să divulge prea mult din ce a discutat cu jucătorii și de aceea foarte multă lume n-a înțeles ce vrea să spună”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Ce a spus Costel Gâlcă după Rapid - Hermannstadt 1-2

”E foarte grav pentru că n-am jucat niimic în prirma repriză. Tot ce am antrenat în cursul săptămânii, nimic.. zero, zero! Le-am și spus la pauză că am strigat, dar nu înțelegea niciunul nimic. Le-am pus niște imagini cu ce am lucrat, ne-am așezat și am jucat mult mai bine.

Am pierdut din start 45 de minute, unde pe defensiv am stat bine, dar pe ofensiv am fost zero. În a doua repriză am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale și la primul și la doilea gol. Ne-am pierdut pur și simplu, nu poți să pui niște imagini și imediat să reacționezi, dar bănuiesc că nu eram lucizi, că nu îmi explic.

Poate ne-am blocat, dar toți? Cred că nu am urlat în viața mea cum am urlat în prima repriză. Știm unde suntem, știm ce vrem, știm ce joc avem, nu avem de ce să ne fie frică. Presiune e tot timpul la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză.

Ce am lucrat o săptămână nu s-a văzut în teren. Îmi doresc o echipă competitivă, am spus ce îmi doresc, ok, nu s-a putut atunci, asta e situația. Sunt și absențe, sunt multe lucruri care influențează, dar ne trebuie alternative. Nu am înțeles cum poți să uiți totul”, a spus Costel Gâlcă după meci.

