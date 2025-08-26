Florin Niță se antrenează în București și așteaptă un nou contract, la 38 de ani

Niță, care a împlinit luna trecută vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.



Pentru a rămâne în formă, Florin Niță se pregătește individual la Stadionul Arcul de Triumf. Administratorii arenei din București au publicat câteva imagini cu fostul goalkeeper de la FCSB și Sparta Praga, alături de un mesaj.



"În această dimineață am avut onoarea de a-l primi în Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf pe Florin Niță, portar emblematic al Generației de Suflet.



Ne-am bucurat să-i fim din nou gazdă într-un loc dedicat performanței, excelenței și respectului pentru valorile sportului românesc.



SPORTUL = PRIORITATE NAȚIONALĂ", a transmis pagina Complexului Sportiv Național "Arcul de Triumf", marți dimineață.

