Ideea venirii lui Marius Șumudică pe banca tehnică a FCSB-ului, apărută în contextul crizei profunde prin care trece campioana, este respinsă categoric de suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a tranșat subiectul și a transmis că antrenorul de 54 de ani nu va fi acceptat niciodată de fani.



Mustață: "Suporterii nu-și doresc să vină"



Într-o intervenție pentru Fanatik, șeful galeriei roș-albastre a explicat de ce ușa FCSB-ului este închisă pentru "Șumi", amintind de trecutul acestuia de rapidist convins.



"I-am spus și lui Marius că nu se pune problema să vină la FCSB. Sunt niște lucruri care s-au întâmplat în trecut, inima și sufletul lui de rapidist nu le poate lua nimeni, suntem cu toții realiști vizavi de lucrul acesta. Suporterii nu cred că-și doresc la momentul acesta, sau oricând altcândva să vină Marius Șumudică. Asta este opinia noastră, a suporterilor! Șumi și toată lumea știe că nu are cum să vină la noi, punct!", a spus Mustață.



Reacția fanilor vine într-un moment dezastruos pentru FCSB. După 10 etape, campioana en-titre ocupă un neverosimil loc 13, de baraj, cu doar 7 puncte. Roș-albaștrii au o singură victorie în acest sezon, 1-0 cu Petrolul, iar în ultima rundă au fost învinși categoric de FC Botoșani, scor 3-1.



În ciuda parcursului slab, Gigi Becali a afirmat că nu ia în calcul schimbarea antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cei care au câștigat ultimele două titluri și au adus zeci de milioane de euro din cupele europene.



De cealaltă parte, Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Rapid la finalul sezonului trecut și a menționat că are discuții avansate cu echipe din China și Arabia Saudită.

