Sumudica si-a gasit echipa: "Sambata vin la Bucuresti!" Ce a discutat cu CFR

Marius Sumudica isi cauta echipa dupa despartirea de Kayserispor.

Sumudica a lasat-o pe Kayserispor de pe locul 8 in Turcia deoarece sefii sai nu au vrut sa investeasca in transferuri in aceasta vara pentru a ataca o pozitie mai buna in urmatorul sezon.

Sumudica vrea acum o echipa care sa ii propuna un proiect ambitios. Au fost discutii si CFR si cu FCSB, pe care Sumudica le-a refuzat. El ar putea ajunge in Azerbaidjan.

"Da, au fost discutii cu CFR, dar asa, prin intermediari. Dar nu discutii concrete, nu am ajuns la discutii de ordin financiar. Sa fiu sincer, imi doresc foarte mult sa ma intorc in Turcia si, din pacate, vad ca apar in prima liga din Turcia mai multi antrenori din liga a doua, sunt probleme cu banii. Impresarul imi spune ca in Turcia sunt foarte multe presiuni politice la cluburi. In fiecare oras, primaria, autoritatile de acolo ii ajuta financiar, de acolo vin banii. Guvernul ii ajuta foarte mult", a declarat Marius Sumudica, la Digi.

"Cu tot respectul pentru Dan Petrescu, eu cred ca si daca ramanea, era destul de greu sa patrunda in grupe. Eu, cand am luat titlul cu Astra, lotul era mai valoros decat cel de la CFR din acest moment si mi-am dat seama ce inseamna Champions League. Am simtit-o pe pielea mea, m-am dus si Copenhaga m-a calcat in picioare", a precizat Sumudica.

"N-am refuzat inca oferta de la Neftci Baku. Sambata vin la Bucuresti sa mai discutam. E departe ce imi doresc eu de ceea ce isi doresc ei. Si Azerbaidjanul a fost lovit de criza. Orasul Baku e senzational, dar mie imi e foarte greu sa ma despart de staff-ul meu. Nu vor doi oameni din staff-ul meu, nu au buget. Eu am alaturi de mine patru baieti deosebiti, pe care nu pot sa ii las", a explicat Sumudica.