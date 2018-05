Povestea FABULOASA a lui Sumudica despre Alibec! Ce i-a facut atacantului cand acesta n-a vrut sa intre pe teren: "Atunci l-am castigat definitiv!"

Fostul antrenor al celor de la Astra a povestit o patanie de pe vremea cand tocmai ajungea la Astra.

Actele de indisciplina ale lui Denis Alibec la FCSB au fost unul dintre principalele subiecte in finalul sezonului in Liga 1. Atacantul nu s-a aflat in lotul Stelei in ultimele 2 partide de campionat si a fost criticat dur de Gigi Becali. Marius Sumudica, cel care l-a pregatit pe Alibec la Astra, a povestit cum a reusit sa-l tempereze pe Alibec.

"Primul meci cand m-am dus la Astra, veneam dupa Dorinel Munteanu. Jucam cu Petrolul si ma gandeam: trebuia sa aleg intre el (Alibec) si Fatai. Ma gandeam sa-l aleg pe Fatai pentru ca este mai iute si poate primi in spatele fundasilor. Anunt echipa, scoateam 2 jucatori fata de ultima formula. I-am scos pe Alibec si pe Seydou. L-am bagat pe Laban in locul lui Seydou, simteam ca am nevoie de mai multa calitate, simteam ca am nevoie de un mijlocas care da mai multa cursivitate jocului.



In autocar, atunci echipa era scapata de sub control din punct de vedere al disciplinei, am avut un conflict cu Seydou, a sarit si Alibec: <<Eu de ce nu joc?>>. In 5 etape, Seydou termina contractul. Am tacut, am ajuns la stadion, Alibec imi spune: <<Eu nu ma mai dezbrac>>. Ii spun: <<Bine, ba, mergi in tribuna>>. Sa fie sanatos.



Cand ne apropiam sa iasa echipa la incalzire, vine inapoi. Zice: <<Pai, ce, eu nu joc?>>. Si ii spun: <<Ba, tu esti bolnav? Pai mi-ai spus ca nu vrei, ca tu stai in tribuna ca erai titular>>. L-am luat la dus, sa nu auda echipa si i-am spus: <<Bai, baiatule, asta este decizia mea de antrenor. Vrei sa continuam impreuna? Daca nu, te rog frumos sa te duci ca nu putem sa continuam asa>>. Se dezbraca, il bag in a doua repriza sa joace, da pasa de gol si gol. Il chem la mine, tin minte si acum, i-am luat mana si mi-am dat o palma. Mi-am dat o palma dupa ce a dat al doilea gol si am castigat acolo cu 2-1.



In momentul ala, eu m-am simtit obligat fata de el si probabil si el s-a simtit obligat fata de mine si m-a luat si m-a pupat pe frunte. Ei bine, din momentul ala l-am castigat pe Alibec definitiv" a povestit Marius Sumudica la Digi Sport.