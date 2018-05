Sumudica tocmai ce a spus "PAS" unei echipe de Europa League! Anunt de ULTIMA ORA: "Hai sa va spun ce oferta am refuzat AZI!" Singura conditie pentru a reveni in Liga 1

Marius Sumudica analizeaza atent fiecare oferta pe care o primeste.

Ramas liber de contract dupa despartirea de Kayserispor, Marius Sumudica nu se grabeste sa ia o decizie in privinta viitorului sau. Tehnicianul in varsta de 47 de ani ar prefera sa continue in Turcia, insa nu ar spune nu nici unei echipe care are pretentii de titlu in Liga 1.

"Mi-as dori sa raman in Turcia, cu toate ca sunt probleme destul de mari cu lira. Sunt alegeri prezidentiale in acest an, sa vedem ce va fi. Uite, azi, de exemplu, am refuzat oferta din Azerbaidjan, de la Neftci Baku, fiindca desi azerii erau calificati in Europa League, nu simteam ca mi se potriveste", a declarat Marius Sumudica pentru GazetaSporturilor.

Sumi ar reveni si la un club din Romania, dar cu o conditie: sa fie o echipa care se lupta pentru castigarea campionatului.

"Doar niste echipe unde se vrea performante, sa castig trofee. High class, da. Eu imi vad lungul nasului, nu sunt arogant, dar nu ma mai vad lucrand la o echipa mica, sa aibă 70 de spectatori sa ma injure. Eu sa trag la saiba si tot pe mine sa ma ia... CFR Cluj, da, este o echipa atractiva pentru mine. Are conducatori care practic nici nu se vad, dar au creat toate conditiile pentru Dan Petrescu sa faca performanta", a mai precizat antrenorul.