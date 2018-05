Sumudica si-a gasit echipa! Negocieri de ultima ora, se bate cu un fost antrenor de la Real Madrid!

Marius Sumudica are doua oferte din Turcia!

Cea mai clara vine de la Antalyaspor, fosta echipa a lui Eto'o si Nasri! Lovita de probleme financiare, Antalya a renuntat sezonul trecut la mai multe nume importante, dar vrea sa reconstruiasca un lot care sa se bata pentru Europa! Conform presei din Turcia, Sumudica se lupta pentru numire cu fostul antrenor al lui Real Madrid, galezul John Toshack!

Antalyaspor a terminat ultimul campionat pe locul 14 in Turcia. Are in lot 5 brazilieni, inclusiv pe fostul mijlocas al nationalei Sandro, care va reveni dupa imprumutul la Benevento.

Tot la Antalya joaca si Johan Djourou (ex. Arsenal, Hamburg).

"Am doua variante in Turcia, discut cu ambele cluburi in paralel. Pana la sfarsitul saptamanii o sa stiu unde antrenez", a spus aseara Sumudica.