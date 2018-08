Sumudica, debutul la care a visat la Al Shabab!!! Ce a facut Budescu in primul meci oficial

Al Shabab a castigat derby-ul primei etape din Arabia Saudita!

S-a impus cu 1-0 in fata lui Al Ittihad, fosta echipa a lui Victor Piturca. Romanii Gaman si Budescu au fost titulari. Asteptat sa straluceasca in echipa lui Sumudica, Budescu n-a impresionat. A parut afectat din cauza temperaturii si a iesit rar in evidenta. Singurul gol al meciului a fost marcat in minutul 79 de veteranul Al Shamrani, fosta vedeta a lui Al Hilal si a nationalei din Arabia Saudita.



Lui Rednic nu i-a mers bine in prima zi a campionatului. Al Faisaly a fost egalata in minutul 95 de Al Batin. S-a terminat 2-2.