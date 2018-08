Transferul de la FCSB a picat DEFINITIV! Sumudica a dat o alta lovitura. Pe cine a transferat azi

Seicii de la Al Shabab au mai facut un efort important in perioada de transferuri.

L-au adus de la Toulouse pe brazilianul Somalia, care negocia cu clubul de cateva saptamani. In cazul in care transferul fotbalistului de 29 de ani nu s-ar fi concretizat, Sumudica il avea ca plan B pe Antonio Jakolis de la FCSB. Acum, afacerea are sanse 0 sa se mai realizeze in conditiile in care seicii au transmis clar ca numai unul dintre cei doi fotbalisti va fi adus.

Somalia juca din 2015 pentru Toulouse, care l-a adus de la Ferencvaros.