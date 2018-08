Anuntul lui Sumudica: mai ia un jucator de la FCSB: "Mai sunt de facut doar testele medicale!" Inca un jucator e aproape de plecare

Transferurile lui Stan si Roman nu sunt vesti bune pentru toata lumea de la FCSB.

Jakolis nu mai are loc in lotul lui Dica, desi Becali anuntase ca nu vrea sa se desparta de fotbalistul croat. Jakolis va ajunge la Al Shabab, echipa antrenata de Marius Sumudica.

"Mai sunt de clarificat doar testele medicale, sper sa fie OK. Jakolis este un fotbalist pe care mi l-am dorit foarte mult si sper sa ma ajute. Am vorbit inca de azi-noapte cu Gigi Becali despre transferul lui. Stiam ca FCSB o sa-l aduca pe Mihai Roman. Gigi m-a intrebat si de Stan, i-am spus ca e OK pentru el, dovada ca s-a si facut!", a spus Sumudica in Fanatik.

Un alt fotbalist aflat pe picior de plecare este pustiul Daniel Benzar. Cel mai probabil, Benzar Jr. va fi din nou imprumutat la Voluntari, unde a jucat si sezonul trecut.