Grupele Europa League, dar adio titlu pentru FCSB! Avertismentul lui Marius Sumudica pentru stelisti // FCSB - Hajduk, joi la PRO TV

PRO TV transmite joi seara FCSB - Hajduk Split, de la 21:30

Marius Sumudica e de parere ca daca FCSB se va califica in grupele Europa League, titlul va fi compromis pentru stelisti, pentru al patrulea an la rand.

"Eu greu sa spui acum cine are sanse la titlu. Hagi cred ca va avea un avantaj in campionat, a iesit din Europa si nu mai joaca din trei in trei zile."

"Depinde si ce va face FCSB, daca se va califica in grupele europene. Eu consider ca in momentul de fata nu au lotul necesar pentru a se bate pe mai multe fronturi."

"Mie imi place si de Dinamo, de antrenorul Florin Bratu", a spus noul antrenor al lui Al Shabab.

Sumudica e convins ca romanii pe care i-a adus in Arabia Saudita in aceasta vara vor ramane in circuitul echipei nationale.

"N-am vorbit cu selectionerul, dar campionatul Arabiei Saudite este unul puternic. Din sezon asta, joaca patru localnici si sapte straini. Dar nu straini pe care ii iau la kilogram."

"Platesc zeci de milioane de euro pe transferuri. Se vor apropia de China. Au un proiect prin care vor sa ajunga in primele 10 campionate ale lumii.", a mai spus Sumudica.