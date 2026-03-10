Selecționerul Vincenzo Montella are emoții serioase în privința lui Hakan Calhanoglu, cu aproape două săptămâni înaintea meciului cu România de la Istanbul.

Hakan Calhanoglu vrea să revină pe teren cu 4 zile înaintea meciului cu România

Căpitanul naționalei Turciei a suferit recent o accidentare la nivelul aductorului și nu a prins niciun minut la Inter în derby-ul pierdut contra lui AC Milan, duminică, scor 0-1.

Sport Mediaset scrie marți că Hakan Calhanoglu va rata și următoarea partidă a lui Inter, contra Atalantei, însă turcul "va face tot ce îi stă îi putință" pentru a reveni pe teren la partida cu Fiorentina, programată pe 22 martie, cu doar patru zile înaintea duelului cu România.

Cel mai probabil, Calhanoglu va face parte din lotul lui Vincenzo Montella pentru play-off-ul Cupei Mondiale, însă rămâne de văzut dacă va fi la capacitate maximă. Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în finala barajului, programată pe 31 martie, câștigătoarea din partida Slovacia - Kosovo.

Calhanoglu, pe cale să intre în top 3 la capitolul meciuri și goluri

Dacă va juca împotriva României, Hakan Calhanoglu va urca pe locul 3 în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri la naționala Turciei, 103. Pe primele două poziții se află Rustu Recber (120) și Hakan Sucur (112).

De un gol mai are nevoie Calhanoglu pentru a ajunge la cota 23 și a urca pe locul 3 și în topul celor mai buni marcatori din istoria naționalei Turciei. Pe primele două poziții sunt Hakan Sukur (51) și Burak Yilmaz (31).

Hakan Calhanoglu a jucat în 5 dintre cele 6 meciuri ale Turciei din preliminariile CM 2026. Mijlocașul lui Inter a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive.