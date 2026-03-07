AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor formaţia AEL Larissa (1-0), în etapa a 24-a din campionatul Greciei.

Atenienii au deschis scorul în minutul 5, prin Harold Moukoudi, iar în finalul primei reprize echipa lui Marko Nikolic a primit un penalty, însă arbitrul Polychronis a anulat decizia după verificarea VAR. Gazdele au primit, totuşi, penalty în partea secundă, dar portarul Larissei, Anagnostopoulos, a apărat lovitura de pedeapsă exceutată de Luka Jovic, în minutul 56.

Răzvan Marin a rămas pe teren întregul meci şi a fost notat de Sofascore cu 7,8, fiind al treilea cel mai bun jucător de la AEK, după Moukoudi (8,4) și Rota (7,9). La AEK, media echipei a fost de 7,4, potrivit news.ro.

După victoria de astăzi, scor 1-0, AEK Atena e lider cu 56 de puncte, fiind urmată de trupa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, şi de Olympiakos Pireu, ambele cu câte 53 de puncte. AEL Larissa este a 12-a, având 21 de puncte.