AC Milan se interesează de transferul lui Esmir Bajraktarevic, concurentul pe post al internaționalului român.

AC Milan se interesează de transferul lui Esmir Bajraktarevic

Scouterii clubului din Serie A au fost prezenți la meciul de baraj dintre Țara Galilor și Bosnia, scor 1-1 (2-4 d.l.d.) și au fost impresionați de Bajraktarevic, dar și de Kerim Alajbegovic de la RB Salzburg.

Bajraktarevic a fost integralist în partida de la Cardiff, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs, și se pare că i-a impresionat pe scouterii italieni.

”Conducerea clubului este foarte încântată de calitățile sale și ar dori să-l transfere în vară”, au scris bosniacii de la Sportsport.ba.

Cotat la cinci milioane de euro, Esmir Barjaktarevic are un contract valabil cu PSV până în vara anului 2029.

În acest sezon la PSV, Bajraktarevic s-a aflat în umbra lui Dennis Man și a fost mai mult rezervă. Totuși, în cele 33 de meciuri în care și-a făcut apariția pe teren, a marcat de cinci ori și a contribuit cu două pase decisive.