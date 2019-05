Stanciu, in Liga Campionilor alaturi de Razvan Lucescu? Raspunsul dat de proaspatul campion al Greciei si unde mai e dorit mijlocasul

Varianta surpriza pentru Stanciu! Poate ajunge in America, langa Mitrita! Si Razvan Lucescu se gandeste la Stanciu!

Neplatit la arabi, Stanciu asteapta sa devina jucator liber si sa semneze cu o noua echipa.

"Daca nu esti neplatit de sase luni, e clar ca trebuie sa faci ceva ca sa-ti recuperezi acesti bani", spune selectionerul Cosmin Contra.

Cehii scriu ca poate ajunge in America, unde joaca si Mitrita! Stanciu ia in calcul si o revenire la Sparta Praga! Gratis, Razvan Lucescu l-ar aduce pe Stanciu la PAOK!

"Mie personal nu imi este permis sa ma implic in transferurile de jucatori, eu pot sa propun doar", spune si Razvan Lucescu, proaspat castigator al eventului in Grecia.

Stanciu a fugit de la Al Ahli



Nicolae Stanciu trece printr-o situatie extrem de dificila cu o luna inainte de dubla Romaniei cu Norvegia si Malta. Transferat in iarna de Al Ahli, Stanciu a marcat 2 goluri in 10 partide in Arabia Saudita, insa inainte de ultima etapa a luat decizia sa paraseasca tara, fara acceptul clubului!

Stanciu risca o amenda uriasa, el acuzand ca nu a incasat vreun ban de cand a mers la Al Ahli. Conducerea clubului a anuntat ca acest lucru este fals si ca a contactat un avocat. Stanciu cere sa-i fie reziliat contractul, lucru dificil in conditiile in care arabii au platit 10 milioane de euro in iarna pentru a-l aduce.