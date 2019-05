BREAKING NEWS | "Da, asa cred! E ultimul meci al lui Ianis in Liga I". Directorul general al Viitorului a anuntat plecarea lui Hagi Jr

Craiova si Viitorul se lupta pe Ion Oblemenco, in ultima etapa a Play Off-ului, pentru un loc in preliminariile UEFA Europa League, dar si pentru onoarea de a termina campionatul pe podium.

Craiova si Viitorul dau batalia finala pentru locul 3 al campionatului, cel care duce in preliminariile UEFA Europa League. Viitorul mai are o sansa in cazul in care va pierde in aceasta seara, iar ea se numeste finala Cupei Romaniei. Acolo, Viitorul lui Hagi se va duela cu Astra Giurgiu!

Ultimul meci al lui Ianis Hagi in Liga I

Inaintea meciului de la Craiova, Cristian Bivolaru, directorul general al Viitorului, a anuntat ca partida de pe Ion Oblemenco va fi cel mai probabil ultima a lui Ianis Hagi in Liga I.

"As vrea si eu sa stiu exact, dar inca nu stiu. Din pacate, asa cred, ca e ultimul sau meci in Liga I", a spus Cristian Bivolaru la Digi.