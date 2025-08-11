Situație tensionată în jurul lui Edi Iordănescu! Presiune pe antrenor, după episodul de zilele trecute

Echipa lui Edward Iordănescu, Legia Varșovia, a fost învinsă în turul al 3-lea preliminar din Europa League. Polonezii au fost surclasați de AEK Larnaca, scor 1-4, într-un meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic. Legia a început meciul curajos și a egalat rapid, după ce Pere Pons deschisese scorul pentru ciprioți.



Jean-Pierre Nsame a marcat în minutul 18, iar pauza a venit cu scorul 1-1. Totul s-a năruit însă în repriza a doua. Angielski a readus-o pe AEK în avantaj imediat după reluare, apoi Chacon a făcut 3-1, iar Rajovic și-a trimis mingea în proprie poartă pe final. Kapustka a fost eliminat în prelungiri, completând o seară neagră pentru echipa lui Edi Iordănescu.



Legia are nevoie de un miracol la returul de la Varșovia pentru a mai spera la grupele Europa League. În caz de eliminare, va continua în play-off-ul Conference League.



Legia Varșovia și Edward Iordănescu, sub presiune după episodul Larnaca



Până la returul cu ciprioții, Legia a avut meci în campionat, cu Katowice, de care a trecut cu 3-1, dar continuă să vină criticile și reproșurile la adresa antrenorului român. Iordănescu junior a rotit jucători în ultimele meciuri, iar un fost fotbalist al Legiei a ieșit public și a transmis faptul că decizia a fost una greșită.

