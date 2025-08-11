Situație tensionată în jurul lui Edi Iordănescu! Presiune pe antrenor, după episodul de zilele trecute

Situație tensionată în jurul lui Edi Iordănescu! Presiune pe antrenor, după episodul de zilele trecute
Edward Iordănescu a început să fie analizat în urma rezultatelor înregistrate de Legia Varșovia.

  • Echipa lui Edward Iordănescu, Legia Varșovia, a fost învinsă în turul al 3-lea preliminar din Europa League. Polonezii au fost surclasați de AEK Larnaca, scor 1-4, într-un meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic. Legia a început meciul curajos și a egalat rapid, după ce Pere Pons deschisese scorul pentru ciprioți.

Jean-Pierre Nsame a marcat în minutul 18, iar pauza a venit cu scorul 1-1. Totul s-a năruit însă în repriza a doua. Angielski a readus-o pe AEK în avantaj imediat după reluare, apoi Chacon a făcut 3-1, iar Rajovic și-a trimis mingea în proprie poartă pe final. Kapustka a fost eliminat în prelungiri, completând o seară neagră pentru echipa lui Edi Iordănescu.

Legia are nevoie de un miracol la returul de la Varșovia pentru a mai spera la grupele Europa League. În caz de eliminare, va continua în play-off-ul Conference League.

Legia Varșovia și Edward Iordănescu, sub presiune după episodul Larnaca

Până la returul cu ciprioții, Legia a avut meci în campionat, cu Katowice, de care a trecut cu 3-1, dar continuă să vină criticile și reproșurile la adresa antrenorului român. Iordănescu junior a rotit jucători în ultimele meciuri, iar un fost fotbalist al Legiei a ieșit public și a transmis faptul că decizia a fost una greșită.

Fiind început de campionat, Dariusz Dziekanowski (fost fotbalist la Legia Varșovia, Celtic sau Koln, fost selecționer al Poloniei U21 și fost antrenor secund al Poloniei, această din urmă funcție în perioada iulie 2006 – iulie 2008) nu consideră că e nevoie de rotație a jucătorilor în primul 11. Din contră, crede că e nevoie de omogenitate.

”A fost o greșeală și al doilea motiv care a afectat meciul împotriva lui AEK Larnaca. Edward Iordănescu încă construiește această echipă. Nu era absolut nicio nevoie să rotească lotul în acest moment.

Jucătorii pot fi obosiți după ce au jucat vreo 12 meciuri, nu la începutul sezonului. În această etapă, ar trebui să se obișnuiască unii cu alții și să intre într-un ritm. Iordănescu a ales o abordare greșită, care, după cum puteți vedea, nu a funcționat”, a spus Dariusz Dziekanowski.

