Horia Tecău nu vrea să participe oricum în turneul legendelor din cadrul Wimbledon 2026, pentru care s-a înscris, împreună cu Simona Halep.

Cei doi campioni români ai întrecerii de la Wimbledon, în noul mileniu, vor face echipă în proba de dublu mixt pentru a-și testa din nou limitele, având gânduri de noi performanțe mari.

Horia Tecău, hotărât să se antreneze intens cu Simona Halep înainte de a face deplasarea la Wimbledon

„Rămâne să ne și antrenăm, să fim în formă și să jucăm cât mai multe meciuri acolo,” a spus Horia Tecău în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Horia, dar nu Tecău, ci Brenciu, a venit cu racheta de tenis la Otopeni, cu ocazia tragerii la sorți a tabloului competiției feminine Andrei Pavel Trophy.

„Din păcate nu a primit wildcard în concurs anul ăsta,” a informat, pe un ton glumeț, Andrei Pavel, directorul turneului.

