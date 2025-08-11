VIDEO EXCLUSIV Ce a anunțat Horia Tecău că vrea să facă alături de Simona Halep, înainte de participarea la Wimbledon

Marcu Czentye
Horia Tecău un vrea doar un act de prezență alături de Simona Halep, pe iarba de la Wimbledon.

Horia Tecău nu vrea să participe oricum în turneul legendelor din cadrul Wimbledon 2026, pentru care s-a înscris, împreună cu Simona Halep.

Cei doi campioni români ai întrecerii de la Wimbledon, în noul mileniu, vor face echipă în proba de dublu mixt pentru a-și testa din nou limitele, având gânduri de noi performanțe mari.

Horia Tecău, hotărât să se antreneze intens cu Simona Halep înainte de a face deplasarea la Wimbledon

„Rămâne să ne și antrenăm, să fim în formă și să jucăm cât mai multe meciuri acolo,” a spus Horia Tecău în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Horia, dar nu Tecău, ci Brenciu, a venit cu racheta de tenis la Otopeni, cu ocazia tragerii la sorți a tabloului competiției feminine Andrei Pavel Trophy.

„Din păcate nu a primit wildcard în concurs anul ăsta,” a informat, pe un ton glumeț, Andrei Pavel, directorul turneului.

Simona Halep a explicat de ce nu a vrut să joace în acest an la Wimbledon

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt,” a explicat Simona Halep motivul pentru care nu a jucat în turneul legendelor din acest an.

„În tenis, plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva.

Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă,” a spus Halep într-un interviu acordat Antena Sport.

4 februarie 2025 este data în care Simona Halep a jucat ultimul său meci profesionist de tenis.

Fostul număr unu WTA a pierdut în fața Luciei Bronzetti, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei, în direct și în exclusivitate pe VOYO și PRO Arena.

