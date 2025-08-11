Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, cere public demisia lui Gino Iorgulescu din funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal ca urmare a unei modificări de regulament venită la solicitarea lui Gigi Becali, patronul lui FCSB.

Nu a întârziat să apară nici reacția celor de la AS47 (Asociația Steliștilor 1947), ”o asociație non-profit care dă o voce puternică tuturor celor pentru care STEAUA înseamnă o parte din viață”:

”SuperLiga Romania, Federația Română de Fotbal

Dacă se poate, de ce nu modificați regulamentul și pentru Steaua?

Deci LPF și FRF pot schimba regulamentul în timpul campionatului ca să ajute FC Fecesebeul lui Becali, dar pentru Steaua — clubul fanion al fotbalului românesc — nu pot mișca un deget. Nici măcar să îi recunoască palmaresul, ca să nu mai auzim penibilul „site-ul UEFA zice...?”.

Cât de gros trebuie să fie șoriciul de pe obrazul lui Gino, Burleanu și Justin, dacă la un simplu mesaj de la Becali, regulamentul se „îndreaptă” în câteva ore, iar un jucător devine brusc eligibil în SuperLigă?

În cazul Stelei, în schimb, răspunsurile sunt mereu aceleași: „nu se poate”, „nu avem competență”, „trebuie să vedem ce zice federația”, „palmaresul nu e treaba noastră” și „așteaptăm motivarea”.

Ipocrizie la cel mai înalt nivel. Și cu complicitatea unor oameni care ar trebui să apere fotbalul, nu să-l facă de rușine”.

Legitimarea lui Malcom Edjouma de la FCSB, mărul discordiei



În ultimele zile, Gigi Becali a cerut public ca LPF să corecteze regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Finanțatorul de la FCSB s-a referit la cazul Malcom Edjouma, care, conform regulamentului, putea fi trecut din nou pe listă doar dacă îi era reziliat contractul și semna altul. Într-un timp foarte scurt, la solicitarea LPF, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat modificarea solicitată de Becali.

Decizia i-a înfuriat pe cei de la Rapid și Universitatea Craiova, care au transmis că nu este normal ca regulamentul să fie schimbat în timpul competiției, mai ales fără consultarea celorlalte cluburi din Superliga.

După ce duminică Victor Angelescu a emis un comunicat, iar Mihai Rotaru a avut intervenții la TV pe această temă, și Dan Șucu și-a exprimat punctul de vedere. Acționarul majoritar de la Rapid solicită public demisia lui Gino Iorgulescu.

