Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea GKS Katowice, în etapa a patra din campionatul polonez, Ekstraklasa.

Echipa lui Edi Iordănescu a deschis scorul în minutul 44, prin Pawel Wszolek, dar Katowice a reuşit să egaleze în minutul 84, prin Bartosz Nowak.

Egalată în minutul 84, Legia a marcat apoi de două ori în prelungiri: '90+5 și '90+7



La 1-1 oaspeţii au tras de timp şi arbitrul a prelungit partida cu cinci minute, care s-au transformat în opt. Au fost îndeajuns pentru ca elevii lui Iordănescu să întoarcă rezultatul.

Artur Jedrzejczyk a adus pe Legia în avantaj, cu golul din minutul 90+5, iar două minute mai târziu a marcat şi Ryoya Morishita, stabilind scorul final Legia Varşovia – GKS Katowice 3-1.

