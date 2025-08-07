Legia Varșovia a fost nimicită în turul al treilea preliminar din Europa League. Polonezii au fost surclasați de AEK Larnaca, scor 1-4, într-un meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic.



Dezastru pentru Edi Iordănescu în Europa League!



Legia a început meciul curajos și a egalat rapid, după ce Pere Pons deschisese scorul pentru ciprioți. Jean-Pierre Nsame a marcat în minutul 18, iar pauza a venit cu scorul 1-1. Totul s-a năruit însă în repriza a doua.



Angielski a readus-o pe AEK în avantaj imediat după reluare, apoi Chacon a făcut 3-1, iar Rajovic și-a trimis mingea în proprie poartă pe final. Kapustka a fost eliminat în prelungiri, completând o seară neagră pentru echipa lui Edi Iordănescu.



Legia are nevoie de un miracol la returul de la Varșovia pentru a mai spera la grupele Europa League. În caz de eliminare, va continua în play-off-ul Conference League.

