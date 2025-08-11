OFICIAL Două plecări de la Farul Constanța anunțate astăzi!

Două plecări de la Farul Constanța anunțate astăzi! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clubul lui Gheorghe Hagi a oficializat transferurile celor doi jucători la alte echipe din țară.

Gheorghe Hagi Ianis Zicu Farul Constanta gabriel danuleasa david pacuraru
Farul Constanța a anunțat astăzi la prânz, pe site-ul oficial, despărțirea de doi fotbaliști.

”Doi dintre componenții echipei noastre, Gabriel Dănuleasă (2003) și David Păcuraru (2006), vor evolua sub formă de împrumut în acest sezon la alte formații. 

Astfel, fundașul central Gabriel Dănuleasă a fost împrumutat la Metalul Buzău (Liga 2), iar atacantul David Păcuraru va juca pentru o altă divizionară secundă, Concordia Chiajna”, a precizat clubul lui Gheorghe Hagi.

Dănuleasă a debutat în Superligă încă din prima etapă a sezonului 2021-2022, în timp ce Păcuraru a fost rezervă în această ediție de campionat în primele două etape, fără să prindă minute.

Discursul lui Ianis Zicu după primul meci pierdut pe banca Farului! Ce l-a nemulțumit

Ianis Zicu, antrenorul Farului, a avut o primă reacție directă după eșecul de la Arad, 1-2 cu UTA, prima sa înfrângere pe banca "marinarilor".

Tehnicianul a ținut să sublinieze atitudinea pozitivă a jucătorilor săi, dar a identificat clar și problema care a dus la pierderea meciului.

"A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, cred că meritam un egal, chiar dacă ei au avut momente în care puteau să se desprindă. Ăsta este fotbalul, un moment fix, sunt situații care apar, au făcut 2-1.

Sunt situații pe care ți le asumi, dacă vrei să ataci trebuie să îți asumi un oarecare dezechilibru pe faza defensivă.

Nu știu dacă ne-au surprins, știam de Pospelov, știam de Abdallah, dar e fotbal, apar momentele astea, nu ai cum să le controlezi pe toate. Trebuie să fim puternici. Dacă ne băteau și eram moi, nu aveam atitudine, atunci puteam să fim cu capul jos, să ne fie rușine.

Eroarea personală de la primul gol, unde trebuia să existe mai multă comunicare, lucrul acesta nu mi-a plăcut, dar asta este, sunt situații care apar", a spus Ianis Zicu la finalul meciului.

