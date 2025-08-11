Alexandru Mățan a semnat cu Panetolikos

Alexandru Mățan este noul jucător al echipei Panetolikos, care a încheiat sezonul trecut pe locul 10 în prima ligă din Grecia. Fotbalistul român a semnat un contract pe un singur sezon.



La Panetolikos, Mățan va fi coechipier cu un alt român, fundașul central Sebastian Mladen (33 de ani), care evoluează de trei sezoane la formația din Grecia.



Mățan, fotbalist format la Academia Hagi, a fost legitimat timp de aproape patru ani la Columbus Crew, formație din MLS alături de care a cucerit și un titlu de campion. La finalul anului trecut și-a încheiat contractul, iar în februarie a semnat cu gruparea Dibba Al-Hisn, din Emiratele Arabe Unite, la care a jucat în doar 3 jocuri.



Mățan va juca acum în Grecia, iar Panetolikos anunță că fotbalistul român și-a ales tricoul cu numărul 10.

