Românul în vârstă de 60 de ani a antrenat anterior două naţionale africane — Malawi, la Cupa Africii pe Naţiuni 2021 din Camerun, şi Liberia, care l-a demis în mijlocul preliminariilor pentru Cupa Africii pe Naţiuni 2025, acum un an.

Marinică îl înlocuieşte pe antrenorul german Michael Nees, care a fost demis de Zimbabwe după ce echipa nu a reuşit să câştige niciun meci în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, care s-a încheiat luna trecută.

Zimbabwe va juca în Grupa B la Cupa Africii pe Naţiuni şi va începe competiţia împotriva Egiptului, în data de 22 decembrie. De asemenea, va întâlni Angola şi Africa de Sud în cadrul grupei.

News.ro

