Tehnicianul român Mario Marinică a debutat cu stângul pe banca tehnică a naţionalei Zimbabwe, învinsă de Algeria joi seara cu 3-1 într-o partidă amicală.

Meciul s-a disputat la Jeddah, în Arabia Saudită.

Românul are la echipă inclusiv fotbaliști din Premier League



Baghdad Bounedjah (14), Mohamed Amoura (41) şi Jaouen Hadjam (45+1) au marcat pentru algerieni, care sunt calificaţi la Campionatul Mondial din 2026.

Golul de onoare al naționalei din Zimbabwe a fost semnat de Tawanda Chirewa (88), extrema din Premier League de la Wolverhampton Wanderers.

Zimbabwe, cu Marinică antrenor, se pregătește de Cupa Africii pe Națiuni, unde are o grupă horror



”Noul selecționer Warriors, Marian Marinica (n.r. - Mario Marinică), a avut un debut dificil, Zimbabwe pierzând cu 3-1 în fața Algeriei într-un meci amical internațional disputat joi seara la Jeddah, în Arabia Saudită”, a notat publicația locală ZBCnews, care a remarcat că, totuși, Zimbabwe a evoluat împotriva echipei care este a patra cea mai bună de pe continent.

Pentru elevii lui Marinică urmează un alt meci amical cu o echipă calificată la Mondial, Qatar. Partida se va disputa duminică.

Apoi, în decembrie, Zimbabwe va juca la Cupa Africii pe Națiuni, într-o grupă extrem de dificilă, cu Egipt, Angola și Africa de Sud.

Marinică (60 de ani) a mai fost selecționerul naționalelor din Malawi (2021-2023) și Liberia (2024).

