Se face transferul lui Drăgușin? Florin Manea anunță întâlnirea cu un club important: „Am avion, mă duc la Londra”

Radu Drăgușin ar putea schimba echipa în vara acestui an. 

Fundașul român de 23 de ani ar fi dorit de RB Leipzig, iar primele discuții pentru un posibil transfer urmează să aibă loc în perioada următoare.

Agentul jucătorului, Florin Manea, a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanții clubului german pentru a discuta despre situația fundașului legitimat în prezent la Tottenham Hotspur.

Florin Manea: „Am avion, mă duc la Londra”

„Am avion la ora 4, mă duc la Londra. Am o întâlnire cu un club important. Mă văd cu cei de la Leipzig, m-au invitat la un dinner. Vedem ce se întâmplă. A fost o ofertă pentru el și în iarnă. Acum rămâne de văzut dacă vor să mai încerce să-l transfere”, a declarat Manea la iamsport.

Clubul din Bundesliga a încercat să-l aducă pe Drăgușin încă din mercato-ul de iarnă, însă fundașul român a preferat atunci să rămână la Tottenham. 

În acea perioadă, internaționalul român a fost dorit și de mai multe echipe din Italia, precum SSC Napoli, AC Milan, AS Roma și ACF Fiorentina.

Transferat de Tottenham în ianuarie 2024 de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, Drăgușin mai are contract cu formația londoneză până în 2030. Potrivit Transfermarkt, fundașul este evaluat în prezent la 20 de milioane de euro.

Până acum, internaționalul român a adunat 45 de apariții în tricoul lui Spurs, totalizând peste 3.000 de minute, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

Pe Radu Drăgușin putem să îl vedem în acțiune mâine, 18 martie, de la ora 22:00, când Tottenham va primi vizita celor de la Atletico Madrid în Liga Campionilor, asta dacă londonezii decid să îi ofere minute. În tur, spaniolii au câștigat cu un zdrobitor 5-2.

Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
Motivul pentru care Antonio Rudiger a părăsit brusc conferința de presă înainte de meciul cu Manchester City
Eroarea pe care Cristi Chivu nu și-o permite la Inter! Anunțul italienilor
Marian Aliuță dă de pământ cu jucătorii de la FCSB: „Sunt storși! Parcă aveau plumb în ghete”
Ce a titrat site-ul UEFA după blockbuster-ul Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0 din Liga Campionilor
„U” Cluj n-a stat pe gânduri și și-a transferat golgheter: „Profilul lui Blănuță”
UCL | ACUM: Manchester City - Real Madrid 1-1, Chelsea - PSG 0-2 și Arsenal - Bayer Leverkusen 1-0! Nebunie în Sporting Lisabona - Bodo/Glimt
Nici Gigi Becali, nici Neluțu Varga! Edi Iordănescu a numit cel mai dificil patron pe care l-a avut
Rivalul exclude scenariul șoc pentru FCSB: "Ar fi cea mai mare surpriză din istorie"
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

UCL | ACUM: Manchester City - Real Madrid 1-1, Chelsea - PSG 0-2 și Arsenal - Bayer Leverkusen 1-0! Nebunie în Sporting Lisabona - Bodo/Glimt
Ce a titrat site-ul UEFA după blockbuster-ul Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0 din Liga Campionilor
Rivalul exclude scenariul șoc pentru FCSB: "Ar fi cea mai mare surpriză din istorie"
„U” Cluj n-a stat pe gânduri și și-a transferat golgheter: „Profilul lui Blănuță”
Nici Gigi Becali, nici Neluțu Varga! Edi Iordănescu a numit cel mai dificil patron pe care l-a avut
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Acum trei ani era copilul minune al Barcelonei, azi cota lui s-a prăbușit de tot: „Trăiește un iad în Germania!”
RB Leipzig a vândut jucători de 625 de milioane de euro în ultimii 5 ani!
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

