Se face transferul lui Drăgușin? Florin Manea anunță întâlnirea cu un club important: „Am avion, mă duc la Londra”

Fundașul român de 23 de ani ar fi dorit de RB Leipzig, iar primele discuții pentru un posibil transfer urmează să aibă loc în perioada următoare.

Agentul jucătorului, Florin Manea, a anunțat că va avea o întâlnire cu reprezentanții clubului german pentru a discuta despre situația fundașului legitimat în prezent la Tottenham Hotspur.

Florin Manea: „Am avion, mă duc la Londra”

„Am avion la ora 4, mă duc la Londra. Am o întâlnire cu un club important. Mă văd cu cei de la Leipzig, m-au invitat la un dinner. Vedem ce se întâmplă. A fost o ofertă pentru el și în iarnă. Acum rămâne de văzut dacă vor să mai încerce să-l transfere”, a declarat Manea la iamsport.

Clubul din Bundesliga a încercat să-l aducă pe Drăgușin încă din mercato-ul de iarnă, însă fundașul român a preferat atunci să rămână la Tottenham.

În acea perioadă, internaționalul român a fost dorit și de mai multe echipe din Italia, precum SSC Napoli, AC Milan, AS Roma și ACF Fiorentina.