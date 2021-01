Scotienii trag semnalul de alarma: "Probabil se intoarce pe banca!" Cifre INGRIJORATOARE ale lui Ianis Hagi in ultimul meci. Mijlocasul, inexistent pe teren

Ianis Hagi (22 ani) a fost titular cu Motherwell, insa Gerrard l-a lasat doar 55 de minute pe teren.

Mijlocasul roman a revenit in primul 11 al lui Gerrard in decembrie, dupa cateva luni bune in care fusese lasat pe banca si introdus pe parcursul meciurilor, insa in meciul cu Motherwell nu a reusit sa impresioneze.

Mai mult decat atat, scotienii au anuntat cifre ingrijoratoare pentru Ianis, care s-ar putea intoarce pe banca in etapa urmatoare dupa meciul cu Motherwell.

"Ianis Hagi a cucert suporterii cu prestatii impresionante, insa cea din meciul cu Motherwell ar trebui sa fie un motiv de ingrirjorare", anunta Ibrox News.

Conform statisticilor WhoScored, Ianis a fost cel mai slab pasator din primul 11, iar ceea ce a ingrijorat si mai mult este faptul ca nu a reusit nici macar un dribling in cele 55 de minute petrecute pe teren.

"Hagi nu a reusit sa intre in joc, iar asta se vede in cele 31 de atingeri reusite, mai putine decat oricare alt jucator din primul 11 al lui Rangers. De asemenea a castigat mai putin de jumatate din dueluri 7 din 15, conform Wyscout.

Este ingrijorator ca Hagi a reusit una dintre cele mai slabe prestatii impotriva unei echipe slab clasate, care nu are atat de multa incredere in ea. Nu a reusit sa profite de ocazia pe care Gerrard i-a oferit-o, iar impactul celui care a intrat in locul lui il va face probabi sa se intoarca pe banca in urmatorul mecoi.

Hagi va trebui sa lupte sa revina in primul 11 dupa prestatia slaba, insa a aratat ca poate sa faca asta, deci nu va fi o surpriza", noteaza sursa citata.