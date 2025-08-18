U Cluj a deschis scorul încă din minutul 4, după o fază cu doi jucători recent transferați în prim-plan: assist Andrei Gheorghiță, gol Dino Mikanovic.



Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

Ardelenii au rămas în inferioritate numerică din minutul 10, după ce Iulian Cristea a văzut cartonașul roșu pentru un fault din postura de ultim apărător, însă U Cluj a reușit să păstreze avantajul până la final și să se impună cu 1-0.



Ioan Ovidiu Sabău a ținut să își felicite întreaga echipă la final, a remarcat creșterea lui U Cluj și implicarea lui Dino Mikanovic.



"Am observat că am reușit să arătăm bine ca ritm. Ca formă sportivă începem să avem acea ușurință de a alerga, de a face lucrurile. În egalitate numerică am avut inițiativă și viață în noi. A fost o acțiune superbă și la gol și am arătat bine. Toată săptămâna mi s-a părut că echipa e în creștere ca viteză, ca forță în picioare.



Sigur, după eliminare e normal să te închizi. Trebuie să faci sacrificii, să te închizi. Ei merită tot respectul și aprecierea. E munca lor, victoria lor. Vreau să-i felicit pe absolut toți!



Au fost destul de multe meciuri în care am controlat, am avut ocazii și am pierdut pe final. Și la Hermannstadt am condus, dar în 5 minute ne-au dat două goluri. Îți pierzi încrederea, ai moralul la pământ după astfel de meciuri. O astfel de victorie dă acum o liniște nouă, jucătorilor și fanilor.



Mikanovic are o stare de spirit incredibilă. E capabil să alerge 120 de minute în continuu. Am vrut să-l schimb la acea accidentare, dar nici n-a vrut să audă. Face totul la intensitate maximă", a spus Sabău.



U Cluj a urcat pe locul 7 după 6 etape, cu 9 puncte, în timp ce Farul ocupă locul 5, cu 10 puncte.

