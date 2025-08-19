Arnaud Kalimuendo, starul francezilor, a plecat la Nottingham Forest pentru 31,5 milioane de euro, iar acum Rennes caută un înlocuitor. S-a zvonit că suma de transfer ar putea atinge un nou record pentru fotbalul românesc, dar până atunci CFR Cluj vânează o altă lovitură pe plan financiar.



CFR Cluj ”vânează” calificarea în Conference League: 5,6 milioane de euro



Ardelenii sunt calificați în play-off-ul Conference League, unde vor întâlni Hacken (Suedia) în dublă manșă. În cazul în care vor trece de nordici, cei de la CFR se vor califica în faza principală a competiției și vor încasa o sumă impresionantă din partea UEFA.



Pe lângă cei 700.000 de euro pentru calificarea în play-off-ul competiției, CFR Cluj poate încasa și 3,1 milioane de euro pentru o calificare în faza principală. La această sumă se mai adaugă banii din market pool (1,2 milioane de euro) și încă 500.000 de euro pentru coeficientul din ultimii zece ani, scriu analiștii de la Football Meets Data.



În total, clubul patronat de Neluțu Varga poate încasa din start 5,6 milioane de euro, la care se mai adaugă și alte sume în funcție de rezultatele echipei, dar și de biletele vândute la meciuri.



Hacken, două victorii în ultimele zece meciuri



În acest moment, bilanțul celor de la Hacken, în ultimele zece partide oficiale, e următorul: 2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri. Atenție: în prima ligă din Suedia, Hacken n-a mai bătut pe nimeni de cinci etape, înregistrând 2 remize și 3 înfrângeri. Așa se explică faptul că echipa a coborât până pe locul 10 din 16, având și golaveraj negativ: 26-35!



Joi, în prima manșă din play-off-ul Conference League, Hacken va primi vizita celor de la CFR Cluj, de la ora 20.00. Returul e programat pentru 28 august, la Cluj, de la ora 20.30.

