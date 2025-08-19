Steaua Roșie Belgrad - Pafos, LIVE TEXT de la 22:00
Steaua Roșie Belgrad a ajuns în play-off după ce a eliminat Lincoln Red Imps (6-1) și Lech Poznan (4-2). De partea cealaltă, Pafos le-a eliminat pe Maccabi Tel Aviv (2-1) și Dinamo Kiev (3-0).
Va fi primul meci în competițiile UEFA între cele două cluburi și pentru prima dată când Pafos va înfrunta un club din Serbia. Conducătorul campioanei Ciprului este chiar un om de afaceri rus, Sergey Lomakin.
La Pafos, Vlad Dragomir este anunțat din nou titular în poziția de 9 fals, în timp ce Steaua Roșie Belgrad nu se va putea baza pe Marko Arnautovic, transferat în această vară, și Nemanja Radonjic.
Ferencvaros - Qarabag, LIVE TEXT de la 22:00
Ferencvaros, clubul care domină fotbalul din Ungaria, a eliminat până acum FC Noah (6-5) și Ludogorets (3-0), iar în campionat tocmai a suferit un eșec în duelul cu Akademia Puskas, 1-2.
De partea cealaltă, Qarabag nu a început competiția internă și are victorii pe linie în preliminariile UCL: 3-0 și 1-0 împotriva lui Shelbourne, 1-0 și 5-1 contra lui Shkendija.
Ambele cluburi caută o revenire în faza principală a Ligii Campionilor. Qarabag a jucat ultima dată în grupe în sezonul 2017/2018, iar Ferencvaros în stagiunea 2020/2021.
Rangers - Club Brugge, LIVE TEXT de la 22:00
Spre deosebire de celelalte dueluri, Rangers și Club Brugge nu se află pe ruta campioanelor, însă participă în preliminarii datorită coeficientului foarte bun al Scoției și Belgiei.
Rangers a eliminat Panathinaikos (3-1) și Viktoria Plzen (4-2), iar Club Brugge a trecut de RB Salzburg în turul 3 (4-2).
Cele două formații s-au înfruntat luna trecută, însă a fost vorba de un meci amical, încheiat la egalitate, 2-2, pe Ibrox.