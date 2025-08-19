Va fi primul meci în competițiile UEFA între cele două cluburi și pentru prima dată când Pafos va înfrunta un club din Serbia. Conducătorul campioanei Ciprului este chiar un om de afaceri rus, Sergey Lomakin.

Steaua Roșie Belgrad a ajuns în play-off după ce a eliminat Lincoln Red Imps (6-1) și Lech Poznan (4-2). De partea cealaltă, Pafos le-a eliminat pe Maccabi Tel Aviv (2-1) și Dinamo Kiev (3-0).

Ferencvaros - Qarabag, LIVE TEXT de la 22:00



Ferencvaros, clubul care domină fotbalul din Ungaria, a eliminat până acum FC Noah (6-5) și Ludogorets (3-0), iar în campionat tocmai a suferit un eșec în duelul cu Akademia Puskas, 1-2.



De partea cealaltă, Qarabag nu a început competiția internă și are victorii pe linie în preliminariile UCL: 3-0 și 1-0 împotriva lui Shelbourne, 1-0 și 5-1 contra lui Shkendija.



Ambele cluburi caută o revenire în faza principală a Ligii Campionilor. Qarabag a jucat ultima dată în grupe în sezonul 2017/2018, iar Ferencvaros în stagiunea 2020/2021.

