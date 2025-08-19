În fotbalul mare, performanța sportivă primează, pentru că atrage după sine și câștigul financiar. În fotbalul nostru, lucrurile stau altfel. Dovadă ce se întâmplă, la CFR Cluj, în această vară.

Formația din Gruia a început această campanie, tratându-și cel mai bun jucător ca pe un „bibelou“. Pentru că Louis Munteanu (23 de ani) a fost scos din echipă, în mod repetat, de teama să nu se accidenteze. S-a ajuns la această situație ciudată, pentru că obiectivul principal al clujenilor a fost și rămâne vănzarea lui Munteanu.

Astăzi, în cadrul intervenției sale la Fanatik, președintele Cristi Balaj a confirmat iminenta plecare a atacantului. Dar a dezvăluit că, contrar celor vehiculate în mass-media, Louis va face deplasarea, în Suedia, pentru prima manșă din play-off-ul Conference League. Dacă va și juca, în partida cu Hacken (joi, ora 20.00) rămâne de văzut.

Cristi Balaj: „Și eu cred că va pleca“

Întrebat despre ofertele existente pentru Louis Munteanu și posibilitatea ca atacantul să plece, în următoarele zile, Balaj a oferit un răspuns sincer.

„Și eu cred acest lucru (n.r. – că va pleca), dar important e că îl avem în lot, e serios, e concentrat la ce trebuie să facă aici și asta este în favoarea lor, a celor care îl vor transfera, în favoarea lui pentru că demonstrează că este un jucător care, în primul rând, este preocupat să se pregătească și să evolueze cât mai bine. Face parte din lot (n.r. – pentru meciul de joi cu Hacken), e OK. În momentul în care nu respecți anumite protocoale medicale, riști să ai accidentări mai grave. Și în cazul lui s-a decis să nu fie forțat în meciul cu Braga. A efectuat un tratament de recuperare și a jucat în meciul cu Botoșani câteva minute și e bine. Se antrenează alături de colegi“, a explicat fostul arbitru.

Balaj a insistat că și CFR vrea să-l vândă pe Louis Munteanu, pentru că un eventual transfer ar reprezenta un câștig, atât pentru club, cât și pentru fostul internațional de tineret.

„Când există lucruri concrete noi vorbim. Un lucru e cert, CFR Cluj nu-l oprește și ce e important, la jucătorii de valoare, și nu mă refer doar la Louis Munteanu, sumele de transfer sunt oarecum proporționale cu salariul jucătorului. Atunci când sumele de transfer sunt mari și salariul jucătorului este mare. Una peste alta, Louis Munteanu demonstrează că este un jucător care a fost o alegere excelentă prin aducerea lui la CFR Cluj. Și el a ales foarte bine. Îmi aduc aminte de discuții dacă CFR Cluj este clubul potrivit. Atât timp cât a avut cel mai bun sezon din cariera lui, înseamnă că a ales bine“, a concluzionat Cristi Balaj.

