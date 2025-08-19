OFICIAL Trădare în Franța! A câștigat 14 trofee cu PSG și acum a semnat cu rivala: "Bine ai revenit în Capitală!"

Surpriză uriașă pe piața transferurilor din Franța. 

Kevin Trapp, portarul german care a câștigat nu mai puțin de 14 trofee cu PSG între 2015 și 2019, a revenit în capitala Franței, dar nu la clubul care l-a consacrat, ci la rivala Paris FC.

"Bine ai revenit în Capitală!"

Ajuns la 35 de ani, Trapp a semnat un contract valabil până în vara lui 2028, după ce Paris FC a plătit aproximativ un milion de euro către Eintracht Frankfurt.

"Bun venit, Kevin! Portarul internațional german, fost jucător în Ligue 1 cu 91 apariții în dreptul numelui său, a semnat cu Paris FC până în 2028. Bine ai revenit în Capitală!", a scris clubul pe X.

În Germania, goalkeeperul mai avea contract până în 2026, însă a acceptat transferul pentru a reveni la Paris, unde locuiește și partenera sa, modelul Izabel Goulart.

Germanul, care a adunat 91 de meciuri în Ligue 1 pentru PSG, va avea o misiune complicată. Deși are în vitrină plină de trofee, Trapp nu are garantat postul de titular. El va concura cu tânărul Obed Nkambadio, portarul naționalei de tineret a Franței.

