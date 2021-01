Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

MOTHERWELL 1-0 RANGERS

Min. 21: GOOOL Motherwell! Devante Cole a inscris din careu, in poarta lasata goala, dupa un assist al lui Tony Watt.

Min. 1: A inceput meciul.

Echipele de start:

Motherwell: Kelly, O'Donnell, Mugabi, Gallagher, Carroll, Crawford, Campbell, Polworth, Seedorf, Cole, Watt

Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barisic - Kamara, Aribo, Davis - Kent, Hagi - Morelos

Rangers joaca in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14:00, pe terenul celor de la Motherwell. Echipa lui Steven Gerrard va avea o misiune usoara daca ne luam dupa clasamentul din Scotia.

Rangers este lider cu 65 de puncte, fiind neinvinsa dupa primele 23 de meciuri ale sezonului, in timp ce Motherwell ocupa ultimul loc al clasamentului, cu doar 18 puncte.

Ianis Hagi este anuntat titular in partida din a 24-a etapa a campionatului. In confruntarea cu Motherwell care a avut loc la jumatatea lunii decembrie, romanul a reusit sa dea o pasa decisiva in victoria cu 3-1 a echipei sale.

Inaintea acestui duel, Ianis Hagi a fost desemnat cel mai periculos fotbalist pentru portile adverse, potrivit unei statistici a celor de la Modern Fitba, care ia in considerare doar jucatorii care au evoluat cel putin 1.000 de minute in acest sezon.

