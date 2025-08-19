Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Paul Iacob a plecat de la Rapid după ce a ajuns în Giulești în august 2022. Atunci, echipa de sub Podul ”Grant” l-a adus pe fundaș liber de contract de la Chindia Târgoviște.



În februarie 2025, Rapid l-a trimis pe Paul Iacob sub formă de împrumut la FC Botoșani, dar în cele din urmă stoperul nu a rămas nici la clubul patronat de Valeriu Iftime, ci a prins în această vară un transfer la Oțelul Galați.



Rapid l-ar fi lăsat să plece liber de contract la echipa lui Laszlo Balint, în ciuda faptului că Iacob mai avea contract cu formația din Giulești până la finele actualei stagiuni.



Momentul care a tulburat apele și a schimbat complet atmosfera între Paul Iacob și fanii rapidiști



La sfârșitul lui aprilie 2024, Rapid a primit vizita in Giulești celor de la Universitatea Craiova, în etapa #7 din play-off-ul SuperLigii României. Oltenii s-au impus atunci cu 2-1.



La finalul partidei, spiritele s-au încins în Giulești, iar Paul Iacob, enervat de un suporter care i-ar fi adresat injurii, nu și-a mai putut controla nervii și a sărit la bătaie.



Fotbalistul a țâșnit spre fanul aflat în tribună, dar a fost înconjurat de colegi care l-au dus cu forța spre tunel, în ideea ca un conflict mai puternic să nu degenereze.



”Am făcut un gest care nu mă caracterizează. Mi-am pierdut puțin capul. Vreau să-mi cer scuze acelui suporter, suporterilor în general. Am reacționat la nervi”, spunea Paul Iacob la flash-interviu după respectivul moment.

