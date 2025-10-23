Ofertat de Dinamo spre finalul ferestrei de mercato, Coubiș a refuzat transferul în România, iar de la AC Milan a plecat sub formă de împrumut la Sampdoria, echipă care s-a salvat dramatic de la retrogradarea în Serie C.



Andrei Coubiș, așteptat să debuteze în weekend la Sampdoria

Deși au trecut aproape două luni de la momentul semnării contractul cu Sampdoria, Coubiș nu a debutat încă la noua echipă. Fundașul central a fost rezervă neutilizată în toate partidele, însă situația sa ar urma să se schimbe.



Sampdoria tocmai s-a despărțit de antrenorul Massimo Donati (44 de ani), iar în locul său a fost numit Ange Gregucci (61 de ani), tehnician așteptat să mizeze pe serviciile lui Coubiș, scrie Samp News.



"După sosirea lui Ange Gregucci pe bancă, situația lui Andrei Coubiș s-ar putea schimba radical. Românul caută cu disperare șansa de a-și demonstra valoarea, iar această șansă pare iminentă acum. Coubiș ar putea debuta chiar sâmbătă, la meciul cu Frosinone", notează italienii.



Sampdoria are un start modest de campionat, cu 4 înfrângeri în primele 8 etape. Echipa lui Andrei Coubiș se află pe loc direct retrogradabil, 18, cu 5 puncte.

Sampdoria va plăti 150.000 de euro pentru Andrei Coubiș

Potrivit presei din Italia, Sampdoria a obținut împrumutul gratis al lui Coubiș de la AC Milan, însă are o clauză inedită pentru transferul definitiv. Clubul din Serie B va achita 150.000 de euro imediat după ce va obține primul punct în campionat după data de 1 februarie 2026.

În această vară, Andrei Coubiș a făcut cantonamentul de vară cu prima echipă a lui AC Milan, antrenată de Massimiliano Allegri. Fundașul central a prins minute în meciurile amicale cu Chelsea sau Leeds.

