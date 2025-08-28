După ce a rezolvat, în linii mari, transferul lui Adrian Mazilu (19 ani) de la Brighton, ”câinii” vor să-l convingă și pe Andrei Coubiș (21 de ani) să semneze cu echipa lui Zeljko Kopic.



Masivul fundaș central, care a debutat în această vară pentru prima echipă a lui AC Milan, a purtat discuții cu șefii lui Dinamo, după ce cluburile s-au înțeles pentru transfer.



Ce se întâmplă cu transferul lui Andrei Coubiș la Dinamo



Chiar dacă negocierile dintre Dinamo și jucător par să se fi blocat, ele vor continua în această perioadă. Zeljko Kopic este gata să-i ofere un număr consistent de minute, iar Coubiș ar urma să fie o piesă importantă în proiectul pus la cale de staff-ul tehnic, scrie GSP.ro.



În plus, șefii clubului sunt gata să pună la bătaie și un salariu impresionant pentru a-l convinge pe românul născut la Milano să semneze cu Dinamo. Dacă inițial suma de 15.000 de euro cerută de Coubiș era considerată ”prea mare” de conducerea ”câinilor”, acum șefii sunt gata să mărească miza până la 18.000 de euro, ceea ce l-ar face pe fundaș unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la Dinamo.



”Socotelile” dintre Dinamo și AC Milan sunt încheiate de ceva vreme. ”Roș-albii” ar urma să plătească 200.000 de euro și-l vor deține pe fundașul central în coproprietate cu gruparea de pe San Siro.



În această vară, Coubiș a debutat pentru prima echipă a lui AC Milan, într-un meci amical din presezon disputat cu Chelsea și pierdut de rossoneri cu 1-4. Românul a fost titularizat, a înscris în propria poartă după doar cinci minute și a văzut cartonașul roșu în minutul 18 în urma unui fault comis asupra lui Joao Pedro.



În urmă cu doi ani, Andrei Coubiș și Daniel Boloca au refuzat să mai răspundă convocărilor la loturile naționale ale României. Aceștia și-au dorit să reprezinte Italia.



România nu ar fi singura opțiune pe care Coubiș o are la dispoziție. Mirandes, din Segunda Division, este interesată de serviciile fundașului crescut de AC Milan de la vârsta de 16 ani.

