Mircea Lucescu a fost prezentat oficial la Dinamo Kiev! Primele declaratii ale antrenorului roman: "Sentimentele, emotiile sunt in continuare pentru Sahtior"

Antrenorul roman a fost prezentat oficial intr-o conferinta online la care a participat si Igor Surkis, presedintele echipei.

Chiar daca a fost foarte aproape sa renunte la postul de antrenor, "Il Luce" a ramas pana la urma in capitala Ucrainei. El a semnat un contract pe doua sezoane cu posibilitatea de a prelungi pe inca un an. Mircea Lucescu va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe an.

"Imi face mare placere sa va intalnesc dupa atata timp. Mi-ati lipsit, cred ca si eu v-am lipsit voua. Sunt bucuros sa va vad in fata, sa va raspund la intrebari si in acelasi timp sa cred ca impreuna putem face ceva pentru fotbalul Ucrainean, mai ales ca trecem printr-un moment greu la Dinamo Kiev.

Niciunde am fost, nu am facut schimbari radicale. Dau incredere totala jucatorilor care au evoluat pana la proba contrarie.

Din informatiile pe care le-am adunat in ultimul timp, am incercat sa imi fac o idee despre valoarea jucatorilor lui Dinamo. Voi avea discutii individuale cu absolut toti jucatorii, pentru a cunoastea starea lor de spirit, pentru ca este foarte important. Eu cred ca Dinamo Kiev are o echipa cu jucatori talentati si ca ei au nevoie de o schimbare in modul cum gandesc fotbalul.

In ceea ce priveste transferul de jucatori, si astazi am avut o discutie. Am vrut sa vad ce jucatori au urmarit in toata aceasta perioada, tinand cont ca ei cunosc mai bine necesitatile acestei echipe. Deocamdata am incredere mare in jucatorii pe care Dinamo Kiev ii are in lot", a spus antrenorul roman.

Mircea Lucescu a vorbit si despre fosta sa echipa, Sahtior Donetsk, si a declarat ca mereu vor exista sentimente pentru ea.

"Sahtior e o istorie extraordinara. Sentimentele, emotiile sunt in continuare. Nu se pune problema eu sa ma dezic de ceea ce s-a intamplat in perioada aceea. Eu sunt antrenor profesionist, stiu sa impart emotii sentimente si ce inseamna datorie profesionala.

Presedintele lui Dinamo Kiev m-a invitat pentru a-i ajuta pe acesti tineri jucatori sa creasca. Era un lucru pe care nu-l puteam refuza si sper sa-mi dea satisfactii. Prima mea datorie e sa-i fac sa creasca pe acesti jucatori, sa faca performanta.

Nu am venit sa-mi iau vreo revansa cu Sahtior. Am numai respect pentru tot ceea ce s-a intamplat acolo, am respect pentru suporteri, pentru conducere, pentru jucatorii de acolo, dar aia e partea istorica, asta e partea de acum. Eu vreau sa continui in lumea fotbalului si sa ma bucur de rezultat", a spus Lucescu.