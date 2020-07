Fanii lui Dinamo Kiev nu il vor, cei de la Sahtior nu l-au uitat! Ce mesaj i-au transmis lui Mircea Lucescu in ziua in care a implinit 75 de ani

Antrenorul roman a implinit astazi 75 de ani. Desi a semnat cu marea rivala, Dinamo Kiev, oficialii lui Sahtior au postat un mesaj frumos prin care au demonstrat ca nu sunt suparati pe Lucescu.

"Astazi, 29 iulie, Mircea Lucescu, fostul antrenor al lui Sahtior, sarbatoreste implinirea varstei de 75 de ani.

Sahtior il felicita pe Mircea Lucescu de ziua sa si ii ureaza multa sanatate, energie, optimism, fericire in familie si prosperitate", au scris oficialii clubului.

Mircea Lucescu a stat la carma lui Sahtior Donetk 12 ani, timp in care a cucerit 8 titluri, 6 Cupe ale Ucrainei si 7 Supercupe. In plus, el a cucerit in sezonul 2008/09 Cupa UEFA, singurul trofeu european al echipei.

On July 29, the former Shakhtar manager Mircea Lucescu marks his 75th birthday.

FC Shakhtar extends its greetings to Mircea Lucescu on the occasion and wishes him good health, inexhaustible energy, optimism, family bliss and prosperity! pic.twitter.com/7Sy4O4qF4s