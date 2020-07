S-a aflat cat va castiga Mircea Lucescu la Dinamo Kiev! Care va fi salariul romanului in Ucraina

Mircea Lucescu este noul antrenor al lui Dinamo Kiev, insa numirea sa pe banca tehnica a pornit un adevarat razboi in randul suporterilor.

Ultrasii lui Kiev sunt nemultumiti de numirea lui Mircea Lucescu ca antrenor al clubului in contextul in care a fost antrenorul rivalei Sahtior pentru 12 ani.

Cu toate astea, conducerea clubului din Ucraina ii ofera incredere absoluta antrenorului roman pe care a insistat sa il aduca, iar asta se vede si in salariul pe care Surkis i-l ofera.

Mircea Lucescu ar urma sa incaseaze 1.8 milioane de euro anual, conform ziare.com, iar contractul sau ar avea valabilitate pana in anul 2023. La suma mentionata, se adauga si bonsurile de performanta pe care romanul le va primi in cazul in care va reusi sa o faca pe Dinamo Kiev campioana.