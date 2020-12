"Sa inceteze sa fie Hagi!" Situatia lui Ianis de la Rangers este analizata! Concluzie DURA dupa ce mijlocasul si-a pierdut postul de TITULAR : "Oamenii aia recunosc un fotbalist!"

Ianis Hagi (22 de ani) trece printr-o perioada dificila la Rangers.

Fotbalistul roman nu mai prinde echipa la Rangers. Ianis a fost titular in startul sezonului, dar in ultima perioada a fost tras pe "linie moarta" de catre antrenorul englez. Zvonurile din ultima vreme spun ca fotbalistul roman va cere sa fie lasat sa plece in cazul in care nu este titularizat mai des.

Jurnalistul Victor Ciutacu a analizat cariera lui Ianis Hagi, spunand despre tanarul jucator ca are o presiune imensa, din cauza numelui pe care il poarta pe tricou. Ciutacu a dezvaluit ca problema sta la fotbalistul roman, si nu la antrenorii pe care i-a avut pana acum, spunand despre Steven Gerrard ca i-a oferit foarte multe sanse in a arata ce poate.

"Pare ca Ianis are o problema. Parerea mea este ca ar trebui sa nu mai scrie 'Hagi' pe spatele lui, ci 'Ianis'. E o chestie mentala, sa inceteze sa fie Hagi. Stiu ca e nasol, e un nume mare, dar parerea mea este ca pe el asta il striveste in primul rand. Apoi vine uriasa presiune a opiniei publice. Toata lumea asteapta ca Ianis sa fie cel putin Gica sau pe-aproape, dar nu e.

E un fotbalist talentat, inteligent, care da bine cu ambele picioare, dar la un moment dat trebuie sa se dezbare de frumoasa mostenire Hagi si sa devina Ianis. Pana acum, oriunde s-a dus, a fost fiului Gica Hagi. Mai mare credit decat i-a dat Gerrard la Rangers nu cred ca i-a dat niciun antrenor. Daca si Gerrard a ajuns sa-l tina rezerva infinit mai mult decat sa-l bage in teren, inseamna ca e o problema. Nu poate sa aiba toata lumea ceva impotriva ta. Si Pioli la Fiorentina?

Toti cei care i-au fost antrenori si au ajuns sa-l tina pe banca au fost fotbalisti la nivel cel putin peste medie. Oamenii aia sunt in stare sa recunoasca un fotbalist. Tocmai faptul asta genereaza initiala lor incredere in Ianis.

Ianis are mai multe cluburi la activ decat ani de fotbal profesionist. Un om care schimba doua echipe pe an are o probelma", a declarat Victor Ciutacu pentru GSP.ro.