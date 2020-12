"Ianis Hagi, cautat de Sampdoria si Sevilla!" Jurnalistii britanici intervin dupa ce Gerrard l-a uitat pe banca pe Ianis: "Nu ar trebui sa se grabeasca"

Ianis Hagi si-a pierdut locul de titular in 'primul 11' de baza al lui Steven Gerrard, iar jurnalistii britanici au comentat situatia.

Ianis a inceput sezonul cu sustinere totala din partea antrenorului Steven Gerrard, insa in ultimele luni, mijlocasul roman si-a pierdut postul de titular in fata jamaicanului Kemar Roofe (27 de ani).

Glasgow Rangers se descura excelent in Scotia, unde este lider detasat, insa ultimul meci din campionat in care Ianis a fost titular a avut loc pe 25 octombrie. De asemenea, la ultima partida din Scotia, Ianis nu a fost trimis niciun minut in teren.

Mai multe echipe importante din Europa, printre care Sampdoria si Sevilla, si-au manifestat deja interesul pentru Ianis Hagi, insa britanicii de la tbrfootball.com cred ca mijlocasul roman nu ar trebui sa se grabeasca si sa plece in aceasta iarna.

"Se lupta pentru un post de titular, iar Rangers nu ar trebui sa il indeparteze pe Ianis. Hagi nu ar trebui sa se agite in privinta unui transfer in ianuarie. El are inca un rol important de jucat, iar situatia ar trebui revizuita la sfarsitul sezonului", scriu jurnalistii de la tbrfootball.com.

Kemar Roofe, care si-a castigat postul de titular in fata lui Ianis, a fost adus in aceasta vara de la Anderlecht, in schimbul a 5 milioane de euro.

De la sosirea sa pe Ibrox, Roofe a reusit sa inscrie 8 goluri si sa ofere un assist in 14 meciuri jucate. Cota de piata a jamaicanului este de 4.5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Ianis Hagi este evaluat tot la 4.5 milioane de euro, potrivit aceleiasi surse, iar mijlocasul roman a reusit in acest sezon sa inscrie de 2 ori si sa ofere 8 pase decisive.