Hagi a fost pe lista pentru 'Balonul de aur' ISTORIC din 2020! Cum a votat reprezentantul Romaniei, Emanuel Rosu, la premiile MONDIALE si cum au ajuns Messi, Ronaldo, Pele si Maradona in aceeasi echipa 

Din cauza pandemiei, France Football a hotarat ca in 2020 sa nu acorde 'Balonul de Aur' dupa sistemul clasic.

In locul votului care obisnuia sa recompenseze cel mai bun fotbalist dintr-un an calendaristic, revista franceza a ales sa creeze un sontaj mondial care sa identifice 11-le cu cel mai mare impact in istoria fotbalului. Au votat 140 de jurnalisti din tari diferite. Romania a fost reprezentata de content manager-ul www.sport.ro, Emanuel Rosu.

France Football l-a inclus si pe Gheorghe Hagi printre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului. In opinia lui Rosu, Hagi completeaza top 5 in categoria celor mai tari mijlocasi ofensivi, unde primele sale optiuni au fost Pele, Maradona, Zidane si Iniesta. Vezi aici votul complet al reprezentantului Romaniei!

Cea mai buna echipa din istoria fotbalului, in urma votului jurnalistilor invitati sa participe in ancheta France Football: