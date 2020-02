Reghe e seic in Emirate! Antrenorul roman a facut un transfer de top la Al Wasl! Si-a luat un jucator cu peste 200 de meciuri in Bundesliga si 10 selectii in nationala Germaniei

Ce transfer a reusit Laurentiu Regehcampf.

Antrenorul celor de la Al Wasl, Laurentiu Reghecampf, a facut un transfer de top la echipa sa. Chiar daca are o multime de jucatori straini in lot, Reghe a vrut sa intareasca mijlocul terenului si l-a transferat pe germanul Christian Trasch. Acesta este un mijlocas in varsta de 32 de ani, care se afla liber de contract dupa ce s-a despartit de FC Ingolstadt.

Trasch si-a inceput carierea la juniorii celor de la Ingolstadt, dupa care a evoluat pentru echipa a 2-a a celor de la TSV 1860 Munchen, iar de aici a ajuns la Stuttgart. La Stuttgart a jucat timp de 3 sezoane, dupa care a ajuns la Wolfsburg. Fotbalistul are si 10 selectii in nationala Germaniei si este cotat in acest moment la 300.000 de euro pe transfermarkt.com