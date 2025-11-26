S-a decis! Ce se întâmplă cu Dennis Man înainte de Liverpool - PSV din Champions League

S-a decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Dennis Man &icirc;nainte de Liverpool - PSV din Champions League Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa lui Dennis Man va avea un duel de foc cu Liverpool în Champions League.

TAGS:
psvDennis ManLiverpoolChampions League
Din articol

Partida Liverpool - PSV, din runda a cincea din Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Pentru Dennis Man ar fi un meci special, având în vedere că se joacă pe Anfield, iar „cormoranii” nu sunt într-o formă bună.

Englezii îl dau pe Dennis Man titular cu Liverpool

Dennis Man a devenit titular incontestabil la formația din Olanda, în urma prestațiilor solide de când a fost transferat de la Parma.

Chiar dacă nu a făcut un meci strălucit în runda trecută din campionat, jucătorul român este dat titular de către englezii de la Sports Mole. Dennis Man va fi coleg în atac, conform aceleași surse, cu Perisic, Saibari și Til.

Echipele probabile: 

  • Liverpool: Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo.
  • PSV Eindhoven: Kovar - Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine - Junior, Veerman - Man, Saibari, Perisic - Til.

„Mai mult pe jos decât la fotbal”

Analizând evoluția individuală a fotbaliștilor, René van de Kerkhof a recurs la o glumă bazată pe numele de familie al internaționalului român, sugerând că acesta a dat dovadă de o sensibilitate exagerată pe teren.

"Prietenul nostru Dennis Man a devenit Dennis Vrouw (n.r. - Femeie). A stat mai mult întins pe gazon decât a jucat fotbal", a spus René, vizibil iritat de momentele de întrerupere.

Legenda lui PSV a continuat tirada, punând sub semnul întrebării duritatea actuală din fotbal: "Atunci stau și mă gândesc: am devenit niște fricoși cu toții?". Nici starul Ivan Perisic nu a scăpat de criticile olandezului, fiind catalogat drept "incredibil de slab" în aceeași partidă.

Fratele său, Willy, a fost ceva mai ponderat și a preferat să se concentreze pe situația din clasament, acolo unde PSV s-a distanțat la șase puncte. "Nu scoatem încă carul de sărbătoare din garaj, dar putem începe să-l lustruim", a completat acesta, făcând trimitere la titlu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
O fată de 11 ani din Timişoara a fost &icirc;njunghiată de mama ei &icirc;n timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Dennis Man a devenit Dennis Vrouw&rdquo; &raquo; Atac frontal al legendelor olandeze: &bdquo;A stat numai pe jos!&rdquo;
„Dennis Man a devenit Dennis Vrouw” » Atac frontal al legendelor olandeze: „A stat numai pe jos!”
Un nou transfer pentru Dennis Man? Merită să facă pasul &icirc;nainte
Un nou transfer pentru Dennis Man? "Merită să facă pasul înainte"
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
ULTIMELE STIRI
Decizia luată &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu, după ce a văzut &bdquo;roșu&rdquo; direct &icirc;n Basel - FCSB
Decizia luată în cazul lui Ștefan Târnovanu, după ce a văzut „roșu” direct în Basel - FCSB
Daniel B&icirc;rligea a zis cine este idolul său și ce spun coechipierii de la FCSB despre el: &bdquo;Vreau să am mentalitatea lui&rdquo;
Daniel Bîrligea a zis cine este idolul său și ce spun coechipierii de la FCSB despre el: „Vreau să am mentalitatea lui”
Gregory Tade a făcut primul &bdquo;11&rdquo; ideal: &bdquo;N-am avea adversari &icirc;n Superliga!&rdquo;
Gregory Tade a făcut primul „11” ideal: „N-am avea adversari în Superliga!”
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Transferul carierei! Pleacă din Superliga Rom&acirc;niei și ajunge &icirc;n fotbalul german
Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Umilință istorică! Naționala Rom&acirc;niei, expulzată din Mexic: &rdquo;Urcați &icirc;n avion fără telefoane și pașapoarte&rdquo;

Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Ianis Hagi riscă suspendarea. Anunțul făcut de turci

Mission Impossible pentru Rom&acirc;nia la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile &bdquo;horror&rdquo;

Mission Impossible pentru România la Mondial! Cea mai grea grupă posibilă la Campionatul Mondial 2026 | Analiză completă + toate scenariile „horror”

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: &rdquo;Ne-a pecetluit soarta&rdquo;

Spaniolii au găsit vinovatul după ce FC Barcelona a fost spulberată de Chelsea: ”Ne-a pecetluit soarta”

S&acirc;rbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Ion Țiriac iese la atac: &bdquo;Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!&rdquo;

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”



Recomandarile redactiei
Decizia luată &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu, după ce a văzut &bdquo;roșu&rdquo; direct &icirc;n Basel - FCSB
Decizia luată în cazul lui Ștefan Târnovanu, după ce a văzut „roșu” direct în Basel - FCSB
Gregory Tade a făcut primul &bdquo;11&rdquo; ideal: &bdquo;N-am avea adversari &icirc;n Superliga!&rdquo;
Gregory Tade a făcut primul „11” ideal: „N-am avea adversari în Superliga!”
Daniel B&icirc;rligea a zis cine este idolul său și ce spun coechipierii de la FCSB despre el: &bdquo;Vreau să am mentalitatea lui&rdquo;
Daniel Bîrligea a zis cine este idolul său și ce spun coechipierii de la FCSB despre el: „Vreau să am mentalitatea lui”
Transferul carierei! Pleacă din Superliga Rom&acirc;niei și ajunge &icirc;n fotbalul german
Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Emoționant! Cadoul trimis de Cristiano Ronaldo pentru familia regretatului Diogo Jota
Alte subiecte de interes
&rdquo;Tricolorul&rdquo; care i-a dat pe spate pe olandezi: &rdquo;O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV&rdquo;
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului&nbsp;
O de la Ocampos și de la OUT din Champions League! Sevilla, eliminată după ce a condus cu 2-0! Gafă uriașă a atacantului 
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei &icirc;n meciul cu Fiorentina: &rdquo;Putem avea un cuv&acirc;nt de spus!&rdquo;
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: &bdquo;Oamenii pot cere un preț mai mic&rdquo;

stirileprotv Ce pot face șoferii ca să plătească RCA mai ieftin. Oficial ASF: „Oamenii pot cere un preț mai mic”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

stirileprotv Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm &icirc;ntr-o situaţie critică

stirileprotv Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!