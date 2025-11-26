S-a decis! Ce se întâmplă cu Dennis Man înainte de Liverpool - PSV din Champions League

Partida Liverpool - PSV, din runda a cincea din Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro. Pentru Dennis Man ar fi un meci special, având în vedere că se joacă pe Anfield, iar „cormoranii” nu sunt într-o formă bună.



Englezii îl dau pe Dennis Man titular cu Liverpool Dennis Man a devenit titular incontestabil la formația din Olanda, în urma prestațiilor solide de când a fost transferat de la Parma. Chiar dacă nu a făcut un meci strălucit în runda trecută din campionat, jucătorul român este dat titular de către englezii de la Sports Mole. Dennis Man va fi coleg în atac, conform aceleași surse, cu Perisic, Saibari și Til. Echipele probabile: Liverpool: Alisson - Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo.

PSV Eindhoven: Kovar - Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine - Junior, Veerman - Man, Saibari, Perisic - Til.



„Mai mult pe jos decât la fotbal”

Analizând evoluția individuală a fotbaliștilor, René van de Kerkhof a recurs la o glumă bazată pe numele de familie al internaționalului român, sugerând că acesta a dat dovadă de o sensibilitate exagerată pe teren.

"Prietenul nostru Dennis Man a devenit Dennis Vrouw (n.r. - Femeie). A stat mai mult întins pe gazon decât a jucat fotbal", a spus René, vizibil iritat de momentele de întrerupere.

Legenda lui PSV a continuat tirada, punând sub semnul întrebării duritatea actuală din fotbal: "Atunci stau și mă gândesc: am devenit niște fricoși cu toții?". Nici starul Ivan Perisic nu a scăpat de criticile olandezului, fiind catalogat drept "incredibil de slab" în aceeași partidă.

Fratele său, Willy, a fost ceva mai ponderat și a preferat să se concentreze pe situația din clasament, acolo unde PSV s-a distanțat la șase puncte. "Nu scoatem încă carul de sărbătoare din garaj, dar putem începe să-l lustruim", a completat acesta, făcând trimitere la titlu.

