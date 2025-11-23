Unicul gol al partidei a venit în minutul 36 și i-a aparținut lui Guus Til, care a înscris din pasa lui Ivan Perisic.

Un specialist olandez, verdict pentru Dennis Man

Dennis Man a fost titular la PSV, însă, de această dată, internaționalul român nu a mai impresionat. În schimb, atitudinea lui Man din meciul cu NAC Breda i-a deranjat pe suporterii echipei gazdă, care l-au huiduit la fiecare atingere de balon.

Totul a plecat după ce Dennis Man a solicitat fault în repetate rânduri, lucru remarcat și de jurnaliștii olandezi: ”A stat mai mult întins pe gazon, decât cu mingea la picior. În cinci minute, căzuse deja de patru ori”. Fanii gazdelor au răbufnit după ce Man a pasat printre picioarele unui adversar, care, ulterior, l-a atins ușor, iar fotbalistul român a cerut lovitură liberă. Situația a devenit și mai tensionată când Man și Kemper au lovit mingea în același timp, iar jucătorul român a rămas din nou întins pe gazon. Acela a fost momentul în care Man a început să fie fluierat la fiecare atingere.

Kees Kwakman, fostul fotbalist olandez devenit analist sportiv, a urmărit partida NAC Breda – PSV, și a avut ceva de spus și despre Dennis Man.

”Dennis Man a avut o zi foarte proastă. Și pasele lui Saibari erau foarte slabe. Prestația celor de la PSV a fost în general foarte slabă. Nu au funcționat nici măcar pe contraatac, unde s-au gândit: ’Vom marca repede și gata’. Nici pe Bajraktarevic nu l-am văzut aproape deloc. Doar portarul a fost bun la PSV”, a spus Kwakman, conform VoetbalZone.

