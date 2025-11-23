Ioan Becali le-a vorbit italienilor despre foștii jucători ai Parmei, Man și Mihăilă

Cumpărat de la Parma pentru 8,5 milioane de euro, în august, Dennis Man s-a impus în echipa de start a lui PSV Eindhoven, iar în primele 13 meciuri a strâns 4 goluri și 4 pase decisive. Două dintre reușite au venit chiar în Champions League, la victoria contra lui Napoli, scor 6-2.



Ioan Becali, fostul impresar al lui Dennis Man, îi urează internaționalului român să aibă parte de prestații bune la PSV, iar ulterior să facă pasul către o provocare și mai mare.



"Man nu mai este un copil. S-a maturizat, iar acum sper să facă diferența la PSV Eindhoven și să țintească un nou transfer, să facă încă un pas înainte. Merită asta", a spus Ioan Becali, într-un interviu pentru italienii de la TMW.



Ioan Becali a vorbit și despre Valentin Mihăilă, un alt jucător al Parmei, care a ajuns în această vară în Turcia, la Rizespor, pentru două milioane de euro.



"Mihăilă este în Turcia, unde face treabă bună. Câștigă mai bine decât la Parma, însă important e că acum e sănătos, joacă bine și își ajută echipă. Rizespor a plătit bani buni pentru a-l lua de la Parma, iar acum depinde de el să justifice investiția", a mai spus agentul despre jucătorul pe care îl reprezintă.

Dennis Man, huiduit de întregul stadion la ultimul meci al lui PSV



PSV a câștigat în deplasare la Breda, sâmbătă, scor 1-0, grație reușite lui Guus Til din minutul 36, care a fost servit de Perisic. Victoria aceasta o distanțează pe PSV în fruntea clasamentului de Feyenoord la șase puncte, cel puțin până când vor juca și aceștia în etapa 13 din Olanda.



Dennis Man nu a avut o prestație în nota ultimelor meciuri jucate în tricoul lui PSV, iar antrenorul formației olandeze a decis să îl scoate din teren în minutul 70. În locul său a intrat Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din meciul Bosnia - România 3-1.



Pe lângă acest aspect, jucătorul român a fost fluierat copios de către fanii echipei adverse, după ce i-a enervat la o fază la care i-a dat mingea printre picioare unui adversar și s-a aruncat pe gazon, fără să primească fault însă, relatează Sport Nieuws.



Suporterii lui Breda l-au taxat și au început să îl fluiere după acea faza, iar huiduielile au continuat și câteva minute mai târziu când Dennis Man a rămas întins pe gazon în urma unei contre cu un adversar.



După aceea, fotbalistul român a fost huiduit și fluierat la fiecare atingere de balon până când a părăsit terenul în minutul 70.

