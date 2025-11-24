Fostul mare internațional nu a gustat deloc prestația românului și a taxat atitudinea acestuia printr-un joc de cuvinte acid.



Deși PSV Eindhoven a reușit să câștige partida cu NAC Breda, scor 1-0, și a profitat de pașii greșiți făcuți de rivalele Feyenoord, Ajax și AZ Alkmaar, jocul prestat nu i-a convins pe celebrii frați Van de Kerkhof. În cadrul podcastului realizat pentru Omroep Brabant, René a fost cel care a pus tunurile pe jucători, iar Dennis Man a fost principala sa țintă.



„Mai mult pe jos decât la fotbal”



Analizând evoluția individuală a fotbaliștilor, René van de Kerkhof a recurs la o glumă bazată pe numele de familie al internaționalului român, sugerând că acesta a dat dovadă de o sensibilitate exagerată pe teren.



"Prietenul nostru Dennis Man a devenit Dennis Vrouw (n.r. - Femeie). A stat mai mult întins pe gazon decât a jucat fotbal", a spus René, vizibil iritat de momentele de întrerupere.



Legenda lui PSV a continuat tirada, punând sub semnul întrebării duritatea actuală din fotbal: "Atunci stau și mă gândesc: am devenit niște fricoși cu toții?". Nici starul Ivan Perisic nu a scăpat de criticile olandezului, fiind catalogat drept "incredibil de slab" în aceeași partidă.



Fratele său, Willy, a fost ceva mai ponderat și a preferat să se concentreze pe situația din clasament, acolo unde PSV s-a distanțat la șase puncte. "Nu scoatem încă carul de sărbătoare din garaj, dar putem începe să-l lustruim", a completat acesta, făcând trimitere la titlu.

